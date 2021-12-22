Sivasspor - Rizespor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Rizespor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇININ 11'LERİ
Sivasspor:: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare
Rizespor: Tarık, Holmen, Selim Ay, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo