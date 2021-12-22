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Sivasspor - Rizespor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 18. haftasında Sivasspor sahasında Rizespor'u konuk ediyor. Sivasspor - Rizespor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2021 Çarşamba 16:53
Sivasspor - Rizespor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 18. haftasında heyecan devam ediyor. Sivasspor ile Rizespor karşı karşıya geliyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...


SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor - Rizespor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

SİVASSPOR - RİZESPOR MAÇININ 11'LERİ

Sivasspor:: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Samba, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan Arslan, Erdoğan, Max Gradel, Yatabare

Rizespor: Tarık, Holmen, Selim Ay, Emir Han, Cemali, Fabricio, Djokovic, Umar, Boldrin, Alper Potuk, Pohjanpalo

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