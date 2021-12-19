Sivasspor tutulmuyor!

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. 43'te Camara'nın kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçip devreyi 1-0'lık skorla kapattı. Beraberlik için yüklenen Sivas aradığı golü 50'de Faycal Fajr'le buldu.



HASRET 6 MAÇA ÇIKTI

BU dakikadan sonra oyuna daha da ağırlığını koyan misafir etip Yatabare'nin 76 ve 81'de attığı gollerde durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla Sivasspor üst üste 4. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. Kasımpaşa ise kötü gidişi devam ettirdi; galibiyet hasreti 6 maça çıktı.



YATABARE SIRTLIYOR

Attığı 2 golle Sivas'a galibiyeti getiren Yatabare, kırmızıbeyazlılarda beklentileri karşılamaya devam etti. 35 yaşındaki Malili forvet, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Takımın en golcü ismi olan Yatabare'nin 1 de asisti bulunuyor.



"ÖZ GÜVEN YÜKSELİYOR"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kritik bir 3 puan aldıklarını söyledi. "Serimizin devam etmesi önemliydi" ifadesini kullanan usta hoca "Her galibiyette öz güvenimiz daha da yükseliyor. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.