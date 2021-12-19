Haberler Sivasspor Sivasspor tutulmuyor!

Sivasspor tutulmuyor!

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. 43'te Camara'nın kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçip devreyi 1-0'lık skorla kapattı. Beraberlik için yüklenen Sivas aradığı golü 50'de Faycal Fajr'le buldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 06:50
Sivasspor tutulmuyor!

Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. 43'te Camara'nın kendi kalesine attığı golle Kasımpaşa öne geçip devreyi 1-0'lık skorla kapattı. Beraberlik için yüklenen Sivas aradığı golü 50'de Faycal Fajr'le buldu.

HASRET 6 MAÇA ÇIKTI
BU dakikadan sonra oyuna daha da ağırlığını koyan misafir etip Yatabare'nin 76 ve 81'de attığı gollerde durumu 3-1 yaptı. Bu sonuçla Sivasspor üst üste 4. galibiyetini alıp yükselişini sürdürdü. Kasımpaşa ise kötü gidişi devam ettirdi; galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

YATABARE SIRTLIYOR
Attığı 2 golle Sivas'a galibiyeti getiren Yatabare, kırmızıbeyazlılarda beklentileri karşılamaya devam etti. 35 yaşındaki Malili forvet, bu sezon ligdeki gol sayısını 7'ye yükseltti. Takımın en golcü ismi olan Yatabare'nin 1 de asisti bulunuyor.

"ÖZ GÜVEN YÜKSELİYOR"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kritik bir 3 puan aldıklarını söyledi. "Serimizin devam etmesi önemliydi" ifadesini kullanan usta hoca "Her galibiyette öz güvenimiz daha da yükseliyor. Oyuncularımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

DİĞER
Yargı'nın Savcı Ilgaz'ı Kaan Urgancıoğlu'nin oyuncu kardeşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizideymişler...
Güzel oyuncu Ayça Ayşin rol arkadaşı Alp Navruz'la olan aşk iddialarına imalı gönderme! "Her şey güzel gidyor..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor