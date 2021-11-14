TRANSFER HABERİ - Sivasspor'dan Oğuzhan Özyakup hamlesi! Sergen Yalçın... Yiğido'nun Ozi aşkı!

Süper Lig'de geride kalan 12 hafta sonunda beklentilerin uzağında kalan Sivasspor, ara transfer dönemi öncesi kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlıların ilk hedefinin Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Oğuzhan Özyakup olduğu öğrenildi. Sezon başında da 29 yaşındaki futbolcu için siyah-beyazlıların kapısını çalan ancak olumsuz yanıt alan Yiğidolar, ocak ayında transferi bitirmeyi hedefliyor. Sivasspor, Beşiktaş ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarla istediği Ozi için tüm şartları zorlamayı planlıyor.

SON KARAR SERGEN YALÇIN'IN

Çalımbay'ın kadrosunda görmek istediği Oğuzhan ile geçtiğimiz günlerde görüştüğü iddia edilirken, Beşiktaş'ın teknik direktör Sergen Yalçın'ın vereceği rapor doğrultusunda Sivasspor'a yanıt vermesi bekleniyor. Siyah-beyazlı formayla 10. sezonuna giren tecrübeli futbolcu, burada 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı, bir de Ziraat Türkiye Kupası kaldırdı.

Oğuzhan Özyakup, bu sezon Beşiktaş formasıyla 8 resmi maçta yalnızca 343 dakika sahada kaldı. Siyah-beyazlılarla 10 sezon boyunca ise Süper Lig'de 219 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, bu müsabakalarda 29 gol, 40 da asistlik performans sergiledi.