Sivasspor Antalyaspor maçı CANLI

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, sahasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşıyor. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Mete Kalkavan yönetiyor.
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Sivasspor - Antalyaspor maçı 16 Ekim Cumartesi TSİ 16:00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
SİVASSPOR - ANTALYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Ulvestad, Felix, Pedro, Gradel, Kayode
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Kudriashov, Fredy, Doğukan, Hakan, Güray, Amilton, Crivelli
İSTATİSTİKLER
- Antalyaspor'u konuk ettiği son altı Süper Lig maçının dördünde puan kaybeden Sivasspor (2G 2B 2M), önceki altı karşılaşmanın dördünü kazanmıştı (1B 1M).
- Sivasspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Antalyaspor, rakibine en son 2017/18 sezonunda üst üste iki kere mağlup oldu.
- Son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Sivasspor (1M), sezonun ilk beş karşılaşmasında galip gelememişti (3B 2M).
- Deplasmanda altı maçtır galip gelemeyen Antalyaspor (2B 4M), bu karşılaşmaların beşinde 2+ gol yedi ve sadece son maçta kalesini gole kapatabildi (0-0 vs Fatih Karagümrük).
- Süper Lig'de oynadığı son iç saha maçında Fatih Karagümrük'ü 4-0 yenen Sivasspor, evinde üst üste 2+ galibiyeti en son Eylül-Aralık 2019 arasında aldı (7G).
- Bu sezon Süper Lig'de deplasman golü atamayan tek takım olan Antalyaspor, kulüp tarihinde sadece bir sezona üst üste dört dış saha maçında gol sevinci yaşayamadan başladı (1986/87).
- Sivasspor forması giyen Hakan Arslan, Süper Lig kariyerinde tek hat-trick'i Antalyaspor karşısında yaptı (Eylül 2017). Hakan'ın ligde attığı son beş gol de 40-50. dakikalar arasında gelirken; bu gollerin dördünde asisti yapan oyuncu Max-Alain Gradel'di.
- Bu sezon Sivasspor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu olan Dimitrios Goutas (4), kariyerinde en fazla gol attığı lig sezonunu yaşıyor.
- Son iki Süper Lig maçında birer gole katkı sağlayan Antalyaspor sağ beki Bünyamin Balcı (1 gol & 1 asist), kariyerinde ilk kez üç maçlık seri yakalamak istiyor.
- Süper Lig kariyerinde Antalyaspor'u konuk ettiği 13 maçın sadece birini kaybeden Rıza Çalımbay (9G 3B), Ekim 2013'ten (1-2) bu yana rakibine iç sahada yenilmiyor (3G 1B).