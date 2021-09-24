Haberler Sivasspor Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 7. haftasında Sivasspor ve Fatih Karagümrük, Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Futbolsevelerin merakla beklediği Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı, arama motoru Google'da sıkça aratılıyor. Peki Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2021 Cuma 20:10
Sivasspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 25 Eylül Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta alan Yiğido, seri yakalamak istiyor. Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maçta da sürdürmeyi hedefliyor.

Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada Alper Ulusoy düdük çalacak. Öte yandan mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligdeki ilk galibiyetini geçen hafta Öznur Kablo Yeni Malatyaspor karşısında alan Demir Grup Sivasspor, hanesine kritik bir 3 puan daha yazdırmayı hedefliyor.

6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Vavacars Fatih Karagümrük ise başarılı grafiğini bu maça da taşımak istiyor.

SON DAKİKA