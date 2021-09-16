Lütfen herkes aşısını olsun

Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu belirtti. Taraftarlara çağrıda bulunan Çalımbay, Sivasspor'un ligde geçen sezon salgından en çok etkilenen takımların başında geldiğini söyledi.
Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, koronavirüs salgınıyla mücadelede en etkili silahın aşı olduğunu belirtti. Taraftarlara çağrıda bulunan Çalımbay, Sivasspor'un ligde geçen sezon salgından en çok etkilenen takımların başında geldiğini söyledi. Çalımbay, "Aşı mutlaka yapılması gereken bir şey. İnsanlar ilginçtir Kovid- 19'dan değil, aşıdan korkuyor. Bütün ülkelerde insanlar aşılanıyor. Onun için bizim de aşı yaptırmamız gerekiyor" dedi. Çalımbay, hastalık yüzünden deplasman tribünlerin kalktığını da söylerken, taraftarları stadyuma çağırdı.