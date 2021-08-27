Yiğido'dan veda!

Sivasspor, Avrupa yürüyüşünü Kopenhag'da noktaladı... Yiğidolar, Sivas'ta 2-1 kaybettikleri maçın rövanşında Kopenhag'a 5-0 mağlup olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne veda ettiler. 20'de Diks'in direkte patlayan şutu ile ilk gol sinyalini veren Danimarka ekibi, 24'te Stage ile öne geçti. 39'da Daramy farkı ikiye çıkardı: 2-0. Hakan'ın 41'de kaleciden seken şutunda James hamle yaptı, ancak top yandan auta gitti.

ONLAR ATTI, BİZ BAKTIK

Her iki takım da 55'te oyuncu değişikliklerine gitti. Ev sahibi Kopenhag bu değişikliklerle farkı daha da arttırarak amacına ulaştı. Vikinglerde 55'te oyuna giren Lukas Lerager, 2 dakika sonra filelerimizi havalandırarak skoru 3-0 yaptı. 62'de Pep Biel, organize atağın sonunda farkı 4'e çıkardı: 4-0. Kopenhag, 70'te oyuna giren Hojlund'un 5 dakika sonra attığı golle skoru 5-0 yaptı. Bu sonucun ardından Sivasspor, Avrupa'ya veda etti.

'RAKİBE TESLİM OLDUK'

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, maçtan önce dediği gibi her şeylerini ortaya koyamadıklarını belirterek şöyle konuştu: Bu sonucu beklemiyordum. En azından savaşarak kaybetmeliydik. Sahada mücadeleyi ve savaşı bıraktık, tamamen rakibe teslim olduk. Artık lige döndük. Hedefimiz seneye de Avrupa kupaları.

GURBETÇİLER YALNIZ BIRAKMADI

Danımarka'da yaşayan Sivassporluların yanı sıra yakın bölgedeki ülkelerde bulunan gurbetçiler de, Sivasspor'u desteklemek için Kopenhag Parken Stadyumu'nun etrafından toplandılar. Türk futbolseverler, daha sonra stada girerek tribünden kırmızı-beyazlı futbolculara, sevgi gösterisinde bulundular.