Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'ler

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşılaşacak. Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak olan Yiğido kazanarak avantaj elde etmek istiyor.



SİVASSPOR - KOPENHAG MAÇI 11'LERİ



SİVASSPOR - Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Koray, Caner, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Azubuike, Max Gradel, Kayode, Leke James

KOPENHAG - Grabara, Diks, Khocholava, Boilesen, Kristiansen, Stage, Zeca, Falk, Biel, Daramy, Wind.

Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sivasspor ile Kophenhag karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetyiminde Avrupa'da başarılı sonuçlar elde eden Sivasspor, son olarak Dinamo Batumi'yi eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Kophenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KOPHENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadele, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maçı, Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek.

2 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 19. RANDEVU

Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı.