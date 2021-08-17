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Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa sunuldu

Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa çıktı. Sivasspor-Kopenhag maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2021 Salı 18:39
Sivasspor-Kopenhag maçının biletleri satışa sunuldu

Demir Grup Sivasspor ile Danimarka temsilcisi Kopenhag arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa çıktı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda 19 Ağustos Perşembe saat 21.00'de oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacağı maçın biletleri, Buruciye Medresesi bahçesinde ve Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı güney kale arkasında bulunan Passolig noktasında satışa çıktı.

Sivasspor-Kopenhag maçının bilet fiyatları 25 ile 70 lira arasında belirlendi.



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