Sivasspor – Dinamo Batumi maçı şifresiz mi? Ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Sivasspor maçı

Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi kozlarını paylaşacak. Maç detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Sivasspor – Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR – DINAMO BATUMI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sivasspor ile Dinamo Batumi ön eleme turu rövanş maçında yarın TSİ 21.00'da Bahçe Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.

RIZA ÇALIMBAY'DAN AÇIKLAMALAR!

Maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Dinamo Batumi tehlikeli bir takım. Buradaki maç, öyle kolay olmayacak. Mücadele etmezsek, oyunda kalmazsak sıkıntı yaşayabileceğimiz bir maç. Çok zor, çekişmeli bir kapışma olacak. Bizim açımızdan bir final maçı. Biz de bu maçları milli maç gibi oynuyoruz" dedi.