Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: Tek düşüncemiz kazanmak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi'yi konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, "Özelikle bu takım deplasman takımı, deplasmanda çok iyi oynayan bir takım bu özeliklere sahip oyuncuları var. Bizim tek amacımız taraftarımıza bir galibiyet hediye etmek. Bizim şu andaki tek düşüncemiz kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 2-1'in rövanşında yarın sahasında Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor'da teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolcu Ahmet Oğuz maçın oynanacağı Yeni 4 Eylül Stadı'nda basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rakibin zor bir takım olduğunu belirten Çalımbay, "Zayıf, takım, zayıf ülkenin takımı diye bakıyorlar. Ama öyle değil. Dinamo Batumi takımı iyi bir takım şuanda kendi ülkesinde lider ve 22'nci lig maçını oynadı. Maç temposu olarak bizden çok daha hazırlar. Özelikle bu takım deplasman takımı, deplasmanda çok iyi oynayan bir takım. Bu özeliklere sahip oyuncuları var. Tehlikeli bir takım, bunların hepsini biliyoruz. Buna göre de önlemimizi alacağız. Mücadele etmezsek, oyunda hep kalmazsak, oyun disiplinimiz bozuk olursa sıkıntı yaşayabileceğimiz bir maç olur. Bana göre çok zor ve çekişmeli bir maç oynayacağız. Gelenler için de çok mücadeleci final maçı gibi bir maç olacak. Biz böyle maçların hepsine milli maç gibi bakıyoruz. Ülke puanı için, kendimiz için bir de uzak olduğumuz taraftarımız için oynayacağız. Bizim için çok önemli final niteliğinde bir maç bu, her türlü maça hazırız. Tek amacımız buradan iyi bir şekilde ayrılmak. Sahada kazanmak için ne gerekiyorsa her şeyi yapacağız. Hiçbir şeyi şansa bırakmayacağız. Artık Dinamo Batumi takımını ve oyuncularını çok iyi tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"TEK DÜŞÜNCEMİZ KAZANMAK"

Her maça kazanmak için çıktıklarını söyleyen Çalımbay, "Kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Bizim şu anda bir avantajımız var. Biz bu avantajımıza kesinlikle sığınmayacağız. Bizim tek amacımız taraftarımıza bir galibiyet hediye etmek. Bizim şu andaki tek düşüncemiz kazanmak. Başka bir düşüncemiz yok. Kadro olarak bizim herkesin alternatifi olan bir kadromuz var. Bu kadroda bir aksilik yaşamazsak Avrupa kupaları ve ligi iyi şekilde götürmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Bu turu geçersek bizi yoğun bir maç temposu bekliyor. Bunun için de zor anlar yaşanacak. Ben takımıma yürekten inanıyorum, beni tek korkutan ani sakatlıklar. Böyle şeyler olmazsa takım olarak her kulvarda iyi gideceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"SÜRPRİZ TRANSFER OLABİLİR"

Transfer süreci hakkında da konuşan Çalımbay, ihtiyaç halinde sürpriz transfer olabileceğini belirterek, "Örneğin biz Aaron Appindangoye'nin sakatlığını beklemiyorduk. 6 ay sahalardan uzak kalacak. Onun yerine tabi ki oyuncu almamız gerekiyor. Ya da kendi içimizden bazı oyuncu arkadaşlarımızı oynatmamız gerekiyor. Bizim kulübün belirli bir bütçesi var. Onu da aşmamamız gerekiyor. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş bilindik ve hazır oyuncular alıyorlar. Onlar parayı veriyorlar, alabiliyorlar. Bizim öyle oyuncu alma şansımız yok. Biz çok araştırarak, bakarak, kulübün bütçesini de aşmayacak şekilde oyuncular alıyoruz. Bu nedenle alacağımız oyuncuları çok iyi tarayıp da almamız gerekiyor. Dediğim gibi biz 4 büyükler gibi değiliz. Onlar gibi de yapamayız. Buradaki dengeleri de bozamayız. Bence böyle yapıp başarılı olmak bence her şeyden daha önemli biz takım olarak açıkçası bir transfer daha düşünmüyoruz. Geçen yılki gibi sıkıntı yaşamadan iyi bir yere gelmeye çalışacağız. Takım olarak gidebildiğimiz yere kadar götüreceğiz" şeklinde konuştu.

AHMET OĞUZ: SAHAMIZI AVANTAJA ÇEVİRMEK İSTİYORUZ

Tecrübeli savunmacı Ahmet Oğuz ise maçın zor olacağını belirterek, "22 haftadır futbol oynayan bir takım ile oynayacağız. Bizim ise üçüncü resmi maçımız. Tabi bizim için zor geçecek. Kendi sahamızda oynayacağımız için bunu avantaja çevirmek istiyoruz. İnşallah karşılaşmayı kazanıp, hem ülke puanı için hem de Sivas için kazanıp ileri gideceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.