Dinamo Batumi - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Sivasspor ile Dinamo Batumi karşı karşıya gelecek. maçın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinamo Batumi - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

DINAMO BATUMI - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Dinamo Batumi - Sivasspor maçı 5 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

DINAMO BATUMI - SİVASSPOR MUHTEMEL 11'LER

DINAMO BATUMI: Kupatadze, Azatsky, Azarovi, Kobakhidze, Teidi, Jighauri, Mamuschashvili, Altunashvili, Flamarion, Zaria, Chabradze

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Koray, Goutas, Caner, Uğur Çiftçi, Hakan, Sefa, Fajr, Felix, James, Kayode

RIZA ÇALIMBAY'IN 19. AVRUPA MACERASI!

DG Sivasspor'un deneyimli teknik direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Dinamo Batumi ile oynayacakları maçla beraber Avrupa kupalarında 19. sınavına çıkacak.

Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında toplam 18 müsabakaya çıktı. Çalımbay yönetimindeki Denizlispor, 2002-2003 sezonlarında UEFA Avrupa Ligi'nde 8 maçta, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet almıştı.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş'ın başında 4 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde görev alan Rıza Çalımbay, bu maçlarda ise 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etmişti. Geçen sezon Sivasspor ile 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakası heyecanı yaşayan Çalımbay, bu maçlarda ise 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korona virüse yakalandığından dolayı kalan 2 maça çıkamayan Çalımbay'ın görevini yardımcı antrenör Bülent Albayrak üstlenmişti. Çalımbay idaresindeki Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçlarında ise Petrocub ile karşılaşmış, 2 maçtan da 1-0'lık skorla galip ayrılmıştı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN AÇIKLAMALAR!

Dinamo Batumi maçının çok zor geçeceğini vurgulayan Çalımbay, "Ben takımıma güveniyorum. Zor bir maç oynayacak olsak bile bunun üstesinden gelebilecek bir takımız. Eksiklerimiz olsa da eksiklerimizi aratmayacak şekilde arkadaşlara sahibiz. Gürcistan zaten bizim için komşu bir ülke gibi. Çok seviyoruz burayı. Onun için dostça, kardeşçe, güzel bir maç oynamak istiyoruz. Hak edenin de kazanmasını istiyoruz. Maç burada bitmeyecek. İkinci maçta her şey belli olacak. Bizim tek düşüncemiz her zaman nasıl oynadıysak yine aynı şekilde oynamamız gerekiyor. Futbolun dışında çok üzüldüğümüz şeyler oluyor ülkede. Örneğin yangınlar Gerçekten buraya gelirken bile bütün takım olarak tek konuştuğumuz şeylerden bir tanesiydi. İnşallah yangınlar kısa sürede söndürülür. Ülkemize sahip çıkıp, yardımları çoğaltabilirsek ülkemize yapmış olduğumuz en güzel şey olur. Futbola dönecek olursak, ne gerekiyorsa yapacağız. Mücadeleyse mücadele, gol atmaksa gol atmak, ne gerekiyorsa yapacağız. Müsabakaya hazırız" ifadesini kullandı.



"EKSİK BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDECEĞİZ"

Bir gazetecinin, "Sakat oyuncular nedeniyle Batum'a eksik geldiniz. Şu anda kadro sizin yeterli mi?" şeklinde sorusuna Çalımbay, "Benim için bütün oyuncularım önemli tabii ki. Bizim şu anda kadro olarak bir sıkıntımız yok ama o arkadaşlarımız da bizimle beraber olursa çok mutlu olurum. Çünkü gerçekten ihtiyacımız olan arkadaşlarımız var. Ahmet, Aaron, Samba, Isaac, Erdoğan, Pedro ve Max'ın eksikliklerini hissediyorum tabii ki. Özellikle deplasmanda olduğumuzdan dolayı bu arkadaşlarımızın olması bizim için büyük bir avantaj olurdu. Ama maalesef eksik bir şekilde mücadele edeceğiz. Diğer arkadaşlarımızın da çok başarılı olacağına inanıyorum. Belki bazı arkadaşlarımızı oynamadıkları mevkiinin dışında kullanacağız burada. Maç burada belli olmayacak, maç Türkiye'de belli olacak ne olursa olsun. Bizim tek düşüncemiz eksiklerimize rağmen avantajlı bir şekilde Türkiye'ye dönmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"MAÇ TEMPOSUNU YAKALAYAMAYANLAR VAR"

Çalımbay son olarak, takımda bazı futbolcuların maç temposu kazanamadığını ifade ederek, "Biz burada çok güzel bir avantaj yakalamak istiyoruz. Onun içinde sahada çok mücadele etmemiz gerekiyor. Şu da bir gerçek Dinamo Batumi takımı Gürcistan'da 21. maçını oynuyor. Bizden çok öndeler. Biz daha lige bile başlamadık. O yüzden çok avantajları var maç temposu açısından. Biz de maç temposunu daha yakalayamayan arkadaşlarımız var. Azubuike bize 3 gün önce geldi. Şimdi mecburen oynatmak zorunda kalıyoruz yeni geldiği halde. Bunlardan birden bire üstün bir şeyler beklemek doğru değil. Biz takım olarak oynadığımız zaman hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Herkes kendi kapasitesinin üzerine çıkacak bir şekilde maç oynayacağız. Hem içeride hem de dışarıda nasıl oynuyorsak aynı şekilde burada da oynayacağız" şeklinde konuştu.