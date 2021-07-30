Son dakika spor haberi: Avrupalı Yiğido

Yiğido'nun Avrupa serüveni devam ediyor... UEFA Konferans Ligi'nde Moldova temsilcisi Petrocub'u evindeki rövanşta da 1-0 yenen Sivasspor, 3. tur biletini cebine koydu. Yiğidolar 3. Eleme turunda BATE Borisov'u saf dışı bırakan Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum ile eşleşti. Temsilcimiz Sivasspor, ilk yarıda Hakan Arslan ve Sefa Yılmaz ile gol çok yaklaştı. Henüz 2. dakikada Fajr'ın sağdan kullandığı serbest vuruşta defanstan seken topu takip eden Hakan Arslan'ın şutunda top az farkla auta. 25'te Sefa, Hakan'ın pasında topu kontrol edemeyince net bir fırsat kaçtı. 34'te Fajr yine serbest atışı kullandı, Henrique'nin kafasından seken topa Petrocub kalecisi Meira kontrol etti.

KAYODE AFFETMEDİ

Konuk ekip ikinci yarıya etkili başladı. 53'te Ambros'un soldan kullandığı kornerde, Rozgoniuc'un ceza alanından kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 57'de Fajr'in soldan kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Caner'in kafa vuruşunda, kale alanında seken top direğin üstünden auta gitti. 65. dakikada Sivasspor, aradığı golü buldu. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza sahasına ortasında Kayode'nin yakın mesafeden kafa vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0.

16 AYLIK ÖZLEM SONA ERDİ

Pandemi tedbirleri nedeniyle 4 Eylül Stadı'nda son olarak 8 Mart 2020'de Galatasaray maçını izleyen kırmızı-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 16 ay sonra tribünlerdeki yerlerini alarak takımlarını destekledi. Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi. Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz galibiyet sonrası, "Kazanarak tur atlamak çok iyi. Artık önümüzdeki hedefimiz Batumi. İlk maçımız deplasmanda" dedi.

ÇALIMBAY: TAKIMIMLA GURUR DUYDUM

Sivas'ın hocası Rıza Çalımbay, maçın ardından paylaşımda bulundu. Çalımbay, "Takımımla gurur duydum" dedi. Maç sonu galibiyet paylaşımı yapan Çalımbay paylaşıma; "Takımımla gurur duyuyorum. Taraftarımıza kavuştuğumuz bu önemli akşamda onlara galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyuz" notunu ekledi.