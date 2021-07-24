Haberler Sivasspor Son dakika transfer haberi: Sivasspor 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı!

Son dakika transfer haberi: Sivasspor 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sözleşmeleri sona eren Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'la yolların ayrıldığı bildirildi.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 14:10
Son dakika transfer haberi: Sivasspor 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da sözleşmesi sona eren 6 futbolcuyla yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada; Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd'un sözleşmesinin sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, "2020-2021 sezonunun sona ermesiyle kulübümüzle sözleşmeleri sona eren Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd'a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.



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