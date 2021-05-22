Haberler Sivasspor Son dakika transfer haberi: Sivasspor Max Gradel’in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Son dakika transfer haberi: ’in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

Son dakika transfer haberi: Spor Toto ekiplerinden , ’in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:46
Son dakika transfer haberi: Sivasspor Max Gradel’in sözleşmesini 2024'e kadar uzattı

takımın golcü oyuncusu 'in sözleşmesini 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon başında 'a transfer olan ve 2021 yılında sözleşmesi sona erecek başarılı futbolcu Max Gradel'in sözleşmesi 2023-2024 sezonuna kadar 2 yıl uzatıldı. Konu ile ilgili kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gradel'in sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığı belirtilirken, "Max Gradel'i tebrik eder, forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.
Max Gradel, , ve maçlarında bu sezon toplam 48 kez Sivasspor formasını giydi ve bu maçlarda 12 kez gol sevinci yaşadı ve 14 kez de asist yaptı.

Diğer yandan kırmızı-beyazlı ekip iç transferde daha önce , , ve ile sözleşme uzatmıştı.

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