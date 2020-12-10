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Haydi Yiğidom

, ’ndeki ‘ya tamam ya devam’ maçında ’ye saat 23.00’te konuk oluyor. Yiğidolar kazanırsa son 32 turuna adını yazdıracak.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 23:07 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Haydi Yiğidom

, I Grubu'ndaki final gibi son maçında ekibi 'ye konuk olacak. Grubu lider bitirmeyi garantileyen temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0 kaybeden, evinde Maccabi'ye 2-1 yenilen, ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Yiğidolar, 6 puanla 3. sırada bulunuyor. 8 puanla 2. sıradaki Maccabi'yi devirirsek, tarih yazacağız ve son 32 turuna kalacağız. Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı maç ise Azerbaycan temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Koronavirüse yakalandığı için takımını yalnız bırakacak olan teknik direktör da takıma destek mesajı gönderdi. Çalımbay, "Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Ülkemiz için elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz" dedi.

8'İ CORONA 10 EKSiK VAR

Maccabi maçı öncesi temsilcimizdeki eksikler can sıkıyor. Sakatlığı bulunan Rybalka ve Felix'in yanı sıra testi pozitif 8 futbolcu forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Maccabi: Daniel, Kandil, Tibi, Hernandez, Saborit, Danbiton, Glazer, Peretz, Cohen, Golasa, Pesic.

Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan, Ninga, Gradel, Yatabare.

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