Haydi Yiğidom

Sivasspor, Avrupa Ligi I Grubu'ndaki final gibi son maçında İsrail ekibi Maccabi'ye konuk olacak. Grubu lider bitirmeyi garantileyen İspanya temsilcisi Villarreal'e 5-3 ve 1-0 kaybeden, evinde Maccabi'ye 2-1 yenilen, Azerbaycan ekibi Karabağ'a ise 2-0 ve 3-2 üstünlük kuran Yiğidolar, 6 puanla 3. sırada bulunuyor. 8 puanla 2. sıradaki Maccabi'yi devirirsek, tarih yazacağız ve son 32 turuna kalacağız. Villarreal'in Karabağ'ı ağırlayacağı maç ise Azerbaycan temsilcisindeki koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi. Koronavirüse yakalandığı için takımını yalnız bırakacak olan teknik direktör Rıza Çalımbay da takıma destek mesajı gönderdi. Çalımbay, "Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Ülkemiz için elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz" dedi.

8'İ CORONA 10 EKSiK VAR

Maccabi maçı öncesi temsilcimizdeki eksikler can sıkıyor. Sakatlığı bulunan Rybalka ve Felix'in yanı sıra testi pozitif 8 futbolcu forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Maccabi: Daniel, Kandil, Tibi, Hernandez, Saborit, Danbiton, Glazer, Peretz, Cohen, Golasa, Pesic.

Sivasspor: Samassa, Caner, Aaron, Camara, Ziya, Cofie, Fajr, Hakan, Ninga, Gradel, Yatabare.