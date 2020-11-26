Haberler Sivasspor Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

(Karabağ) - maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu |

I Grubu 4. Hafta mücadelesinde temsilcimiz Stadyumu'nda ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Sivasspor maçını izle... Öte yandan karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 19:35 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 19:35
Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler belli oldu | UEFA Avrupa Ligi

'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz I grubu 4. hafta maçında temsilcisi Karabağ ile kozlarını paylaşacak. Mücadele Başakşehir Stadyumu'nda oynanacak maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, (Karabağ) - Sivasspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Karşılaşma öncesi ilk 11'ler de belli oldu.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Qarabağ (Karabağ) - Sivasspor maçı Perşembe günü saat 20:55'te beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LER

KARABAĞ: Magomedaliyev, Jafarguliyev, Medina, Garayev, Guerrier, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

SİVASSPOR: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone

QARABAĞ (KARABAĞ) - SİVASSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Avrupa Ligi I Grubu dördüncü maçında Sivasspor, 26 Kasım Perşembe akşamı Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile karşılaşacak. Mücadelede Danimarkalı hakem Jakob Kehlet düdük çalacak. Kehlet'in yardımcılıklarını Heine Sorensen ve Lars Hummelgaard yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jens Maae olacak.

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