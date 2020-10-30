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Ah be yiğido!

UEFA Avrupa Ligi’nde 55’te Kayode ile golü bulan , 68’de hem 10 kişi kaldı hem Biton’un penaltısından golü yedi. 74’te Peretz’in golüyle puan hayalleri bitti

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 00:06 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2020 Cuma 06:50
Ah be yiğido!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki temsilcimiz Sivasspor, İsrail temsilcisi 'e sahasında 2-1 mağlup oldu. Gruptaki ilk maçında çok iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen İspanya'da Villarreal'e 5-3 mağlup olan Yiğidolar, Maccabi Tel Aviv karşısında da ilk yarıda hayli etkili bir oyun ortaya koydu. Temsilcimiz, 5 ve 26'ıncı dakikalarda Gradel, 29'da , 43'te Kayode ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca devre 0-0 berabere bitti. Sivasspor, 55'te aradığı golü buldu. Gradel'in pasını Kayode gole çevirdi ve İsrailli rakibimiz önünde 1-0 öne geçtik.

CAMARA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Ancak 68'inci dakikada tüm planlarımız bozuldu. Camara'nın Golasa'ya yaptığı hareket sonrası hakem tartışmalı bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Camara bu pozisyonda ikinci sarıdan kızardı. Penaltıyı Biton ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. 71'de Yatabare'nin şutu direkten döndü. Puan umutlarımızı yıkan golü 74'te Peretz kaydetti. Sivasspor, ikinci maçını da kaybetti, grupta 3. sırada kaldı.


Teknik Direktör , "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz" dedi.

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