Ah be yiğido!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki temsilcimiz Sivasspor, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'e sahasında 2-1 mağlup oldu. Gruptaki ilk maçında çok iyi bir oyun ortaya koymasına rağmen İspanya'da Villarreal'e 5-3 mağlup olan Yiğidolar, Maccabi Tel Aviv karşısında da ilk yarıda hayli etkili bir oyun ortaya koydu. Temsilcimiz, 5 ve 26'ıncı dakikalarda Gradel, 29'da Hakan Arslan, 43'te Kayode ile yakaladığı fırsatlardan yararlanamayınca devre 0-0 berabere bitti. Sivasspor, 55'te aradığı golü buldu. Gradel'in pasını Kayode gole çevirdi ve İsrailli rakibimiz önünde 1-0 öne geçtik.



CAMARA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ancak 68'inci dakikada tüm planlarımız bozuldu. Camara'nın Golasa'ya yaptığı hareket sonrası hakem tartışmalı bir şekilde penaltı noktasını gösterdi. Camara bu pozisyonda ikinci sarıdan kızardı. Penaltıyı Biton ağlara gönderdi ve skor 1-1 oldu. 71'de Yatabare'nin şutu direkten döndü. Puan umutlarımızı yıkan golü 74'te Peretz kaydetti. Sivasspor, ikinci maçını da kaybetti, grupta 3. sırada kaldı.



Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik. Üzgünüz" dedi.