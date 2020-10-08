Haberler Sivasspor Başkent Kupası'nda Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya

'nda Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya

Demir Grup Sivasspor 'nın başkent oluşunun 97. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Cumartesi günü oynanacak olan maç için kırmızı-beyazlı ekip yarın Ankara'ya gidecek.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 16:24 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2020 Cuma 12:59
Başkent Kupası'nda Ankaragücü ile Sivasspor karşı karşıya

cumartesi günü 'da 'nda Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. ekipleriden Demir Grup Sivasspor ile MKE Ankaragücü, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara ile Sivas Şubesi'nin ortaklaşa gerçekleştireceği Başkent Kupası'nda mücadele edecek.

Cumhuriyet'in ve Ankara'nın başkent oluşunun 97'nci yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenecek karşılaşma, Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda oynanacak. Kırmızı-beyazlı ekip yarın öğlen saatlerinde Başkent Kupası için Ankara'ya hareket edecek.


Öte yandan Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör yönetiminde kulüp tesislerinde saat 11.00'de gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise yarım saha çift kale maç ve orta şut çalışması yaptı.


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