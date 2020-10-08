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'dan sosyal farkındalık projesine destek

, yalnızca erkek çocuklarında görülen kas erimesi hastalığına dikkat çekmek amacıyla hesabından bir paylaşımda bulundu. #ShoesForDMD etiketiyle başlatılan projede Sivasspor, Futbol Kulübüne meydan okudu.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 12:36
Sivasspor'dan sosyal farkındalık projesine destek

Spor kulüpleri, hastalığına farkındalık oluşturmak adına sosyal medyada bir proje başlattı. Sakaryaspor'un çağrısıyla başlayan projeye son olarak ekibi DG destek verdi.

Sivasspor Kulübü, DMD hastalarının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek amacıyla hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "DMD bir kas erimesi hastalığıdır. Ayakkabılarını eskitemeyen DMD'li çocuklarımızın dünyasına dikkat çekmek amacıyla DMD ailelerinin çağrısıyla #ShoesForDMD zincirini devam ettiriyor, Futbol Kulübü'ne meydan okuyoruz!" notu eklendi.


DMD HASTALIĞI NEDİR?
Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalıkları arasında en sık karşılaşılan hastalıktır. Sadece erkek çocuklarda görülen bir hastalıktır. Bu hastalıkta kas fonksiyonu için gerekli olan temel bir proteinin eksiktir. Bu proteinin yokluğunda kaslar giderek zayıflar, kas dokusunun yerini yağ dokusu alır.

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