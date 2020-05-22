Sivasspor’dan Yeni Malatyaspor’a geçmiş olsun mesajı

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun Yeni Malatyaspor Kulübü" denildi.

Yapılan kontrollerde Kovid-19 testi pozitif çıkan Yeni Malatyaspor futbolcusu ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun @YMSkulubu pic.twitter.com/MV26LnMMRQ — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) May 22, 2020