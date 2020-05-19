Yiğido’da izin bitti

Sivasspor belirlenen kurallar dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular, iki günlük iznin ardından sabah-akşam olmak üzere iki gruba ayrıldı. Kuvvet, dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başlanan idman, top çalışmasıyla sona erdi.