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19 Mayıs 2020, Salı
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Yiğido’da izin bitti

Yiğido’da izin bitti

belirlenen kurallar dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular, iki günlük iznin ardından sabah-akşam olmak üzere iki gruba ayrıldı. , dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başlanan idman, top çalışmasıyla sona erdi.

belirlenen kurallar dahilinde çalışmalarına devam ediyor. Futbolcular, iki günlük iznin ardından sabah-akşam olmak üzere iki gruba ayrıldı. , dayanıklılık ve çabukluk hareketleriyle başlanan idman, top çalışmasıyla sona erdi.

  1. 19.5.2020
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