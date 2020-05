Rıza Çalımbay'dan flaş açıklama! Emre ve Mert Hakan...

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) pandemisi nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırlanan "Futbola Dönüş Öneri Protokolü"nün uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Çalımbay, yaptığı açıklamada, "Ligi oynamak istiyoruz kesinlikle ve ligin bitmesini istiyoruz ama şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok." dedi.

TFF'nin hazırladığı "Futbola Dönüş Protokolü" ile ilgili görüşlerini açıklayan Rıza Çalımbay, futbolun en temaslı sporlardan biri olduğunu belirterek, "İstediğiniz kadar tedbir alın. Federasyonun gönderdiği protokolü okudum, öyle bir şey olması mümkün değil. Federasyonun protokolünün uygulanması mümkün değil. Yapamazsınız yani. Hadi birinci hafta yaparsın, sonra uyamazsın, orada bir sürü karışık, futbola ters gelen şey var. Erken oynandığı zaman tatsız, tuzsuz bir lig olacak ama biz bu maçları Ağustos-Eylül aylarına sıkıştırabiliriz. Kalan 8 maçı oynayıp, kısa bir aradan sonra da Eylül'de gelecek sezonu başlatabiliriz." ifadelerini kullandı.

"Oyuncular ne derse desinler hepsi çekiniyor, hepsi korkuyor"

En önemli şeyin oyuncuların sağlığı olduğunun altını çizen Çalımbay, "Oyuncular ne derse desinler hepsi çekiniyor, hepsi korkuyor ve hiç kimsenin de maçlarda kendini vereceğini zannetmiyorum. Eğer risk varsa kesinlikle oynanamamak gerekiyor. Ya da ileri bir tarihe atmak gerekiyor. Futbolun içerisinde tükürük var, tükürme diyorlar, yüzde 90'nında bu alışkanlık var. Tükürürler, yüz yüze tartışırlar. Protokolde bir şey var mesela, top taça çıkınca topu hemen dezenfekte edip geri veriyormuşsun. Kim dezenfekteyi düşünür, hemen atması gerekiyor avantaj için. En basitini söylüyorum. Bu işin sahası, soyunma odaları, otobüsü, oteli var... Bir sürü risk faktörü var. Bu işler zor işler. Bir risk varken de bunlara girmemek gerekiyor. Burada yapılacak şey ileri bir tarihe atılması." şeklinde konuştu.

"Şu anda Sağlık Bakanımız, Bilim Kurulumuz mükemmel çalışıyorlar. Çok da iyi bir gidiş varken tekrar karma karışık bir şeye girildiği zaman sıkıntı çıkabilir." sözlerini kullanan Rıza Çalımbay, "Çünkü bir tek Süper Lig yok, 2. Lig, 3. Lig ve amatör ligler var. Binlerin üzerinde oyuncu arkadaşımız var. Onun için bu riskin tamamen kalkması gerekiyor. Tamamen risk sıfır olunca rahatlıkla oynanabilir. Önce insan sağlığını düşünmemiz gerekiyor. (Haziran'da başlamak) Kesinlikle erken, çünkü en küçük risk faktörü olmaması gerek. Ama risk yoksa seve seve oynarız. Biz bir kere oynamak istiyoruz ligi bitirmek istiyoruz. Ama tabii ki elimizde başka şans yoksa da ona göre kararlar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Süper Lig'e ara verilmeden önce Antalyaspor ile oynadıkları son karşılaşmada da oyuncularının tedirgin olduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Hatta Antalyaspor başkanı, açıklama yaptığım için serzenişte bulunmuş. Antalyaspor'da çok güzel günlerim geçti, söylediklerimin Antalyaspor ile alakası yoktu. Kendi takımımla ilgili söyledim. Bu sene ligde oynadığımız en kötü maçtı. Her maçta gol attık, sadece o maçta atamadık. Çünkü kimsenin kafası maçta değildi. Kaybedebiliriz, futbol bu. Antalya iyi oynadı, biz çok kötü oynadık. Çünkü herkesin kafasında bir an önce Sivas'a dönmemiz vardı. Gece 12'de havalimanına geldik, uçak kalkmadı, tekrar otele döndük, tekrar panik, gergin herkes. Tekrar sabah havalimanına geldik ve herkes evine gidebildi. Riske girmemek gerek, risk varsa oynamamak gerek. O zaman fazla bir vaka yoktu, belki 1, belki 2 taneydi, maçlar iptal oldu. Vakalar varsa risk de vardır demektir. Risk varsa oynanmaması gerekiyor. Ne kadar uğraşsanız da kafaları ailelerinde, evinde olacak. Kendine dikkat edecek, belki mücadeleye girmeyecek. Herkese, evinizde oturun, evinizden çıkmayın, sosyal mesafeyi koruyun, maske takın dediğimiz anda oyuncular oynarsa tabii ki oyuncular korkarlar, tedirgin olurlar. O yüzden en risksiz zamanda oynanması gerekiyor. "

"Fransızlar, Belçikalılar, Hollandalılar bu kararları alırken insanlarını düşündüler"

Süper Lig'in mevcut haliyle tescil edilmesi kararı çıkması halinde buna da saygı duyacaklarını aktaran Rıza Çalımbay şöyle konuştu:

"Her şeyden önce insan sağlığı önemli. Fransızlar, Belçikalılar, Hollandalılar bu kararları alırken insanlarını düşündüler, futbolu ikinci plana attılar. Futbolu her zaman oynayabilirsiniz, birisi şampiyon olur. Ne olursa olsun devletimizi vereceği her karara saygı duymamız gerekiyor. Ama önemli olan insan sağlığı. Burada tek yapılacak şey, herkesi evine göndereceksiniz, 1-1,5 ay izin yapacak. Kulüpler transferlerini yapacak, Ağustos ayında da rahatlıkla başlatabilirsiniz. Ondan sonra 8 maçımızı oynarız, daha sonra da öbür lige geçeriz. Bunların hepsi rahatlıkla yapılabilecek şeyler. En küçük riske girmemek gerekiyor. İkinci ve üçüncü lig takımları nasıl gelip gidecekler. Tıka basa otobüsle gidecekler, her dakika da sağlık açısından tedbir alamazlar. Riskli bir ortam olabilir."

Fransa Ligi'nin tescil edilmesinin ardından Avrupa kupalarına katılacak takımların gelirlerinin ligdeki tüm takımlara dağıtılacağını belirten Çalımbay, bunun Süper Lig'de de gerekirse uygulanabileceğinin altını çizen Çalımbay, "Bence çok güzel, çok uygun bir şey. Fransa'da yaptılar bunu, güzel bir şey. Öyle de yapılabilir. Hiç değilse kulüplerimiz zarar görmezler. Bence mantıklı, güzel bir şey olur. Kesinlikle öyle olması, herkesin oradan pay alması gerek. Çünkü puanlar eşit, istenmeyen şartlarda böyle bir karar alınırsa herkes buna saygı duymalı." ifadelerini kullandı.

"Emre ile Mert hakan gidebilir, bir sorun yok. Ama Erdoğan'ın gitmesini istemem"

Deneyimli teknik adam, transfer gündeminde isimleri geçen oyuncuları Emre Kılınç, Mert Hakan Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ile ilgili olarak ise şöyle konuştu:

"Üstüne basa basa söyleyeyim, Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Haklarıdır, hak etmişlerdir. Gitmek de istiyorlar, gidebilirler. Bir kere bunu kapatalım. Bunun başka bir şeyi yok. Galatasaray'a mı, Fenerbahçe'ye mi, Beşiktaş'a mı, Trabzonspor'a mı giderler onu bilmiyorum. Ama Erdoğan'ın gitmesini istemem. Erdoğan'ın, burada kalmasını çok isterim. Eğer anlaşırsak. Olay bu. Gidebilirler, kulüplerini bilmiyorum. Erdoğan da burada kalmayı istiyor. Öyle oyuncuya da bizim ihtiyacımız var. Mert Hakan ve Emre sürekli dillendiği ve artık gitmeleri de bir yere geldiği için durmaları doğru değil. Gidebilirler rahatça. İnşallah da orada başarılı olurlar. Önemli olan şu süreci çok iyi atlatmamız. Ondan sonra transfer işlerini biz de yaparız. Elimizde bildiğimiz oyuncularımız var. Bu sene her takımın transfer yapacağına inanmıyorum. Herkes belki takımını korumaya çalışacak, oyuncularına indirim yaptırarak aynı kadrolarla yüzde 90 devam edecekler."