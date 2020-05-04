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04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Buna uymak mümkün değil

Buna uymak mümkün değil

, 'nun önerilerini yorumladı. Çalımbay, "Ligi oynamak istiyoruz kesinlikle ve bitirmek istiyoruz ama şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Şartlara baktık protokolü uygulamamız imkansız." dedi.

, Sağlık Kurulu'nun liglerin başlaması için açıkladığı şartlara uyulmanın mümkün olmadığını söyledi. Tecrübeli hoca ligi kesinlikle oynamak istediklerini ifade ederken, "İstediğiniz kadar tedbir alın. Federasyonun gönderdiği protokolü okudum, öyle bir şey olması mümkün değil. Bu sezonun maçlarını Ağustos-Eylül aylarına sıkıştırabiliriz. Kalan 8 maçı oynayıp, kısa bir aradan sonra da Eylül'de gelecek sezonu başlatabiliriz. Kesinlikle ligi oynamayı ve ligi bitirmeyi çok istiyoruz ama şu an en küçük risk varsa kesinlikle oynanmaması gerekiyor. Çünkü bu işin şakası yok. Bir kişiyi kaybetme lüksümüz bile olamaz.

OYUNCULAR KORKUYOR

Çalımbay, "Oyuncular ne derse desin hepsi çekiniyor, hepsi korkuyor ve hiç kimsenin de maçlarda kendini vereceğini zannetmiyorum. içerisinde tükürük var, 'Tükürme' diyorlar, yüzde 90'nında bu alışkanlık var. Tükürürler, yüz yüze tartışırlar. Protokolde bir şey var mesela, top taca çıkınca topu hemen dezenfekte edip geri veriyormuşsun. Kim dezenfekteyi düşünür, hemen atması gerekiyor avantaj için. Bu işin sahası, soyunma odaları, otobüsü, oteli var... Bir sürü risk faktörü var. Bu işler zor işler. Bir risk varken de bunlara girmemek gerekiyor. Burada yapılacak şey ileri bir tarihe atılması" diye konuştu.

ERDOĞAN'I BIRAKMAK İSTEMEM

Deneyimli teknik adam, transfer gündeminde isimleri geçen Emre Kılınç, Yandaş ve Erdoğan Yeşilyurt ile ilgili şöyle konuştu: Emre ile Mert Hakan gidebilir, bir sorun yok. Haklarıdır, hak etmişlerdir. Ama Erdoğan'ın gitmesini istemem. Erdoğan'ın, burada kalmasını çok isterim. Eğer anlaşırsak. Önemli olan şu süreci çok iyi atlatmamız. Herkes belki takımını korumaya çalışacak, oyuncularına indirim yaptırarak aynı kadrolarla devam edecek."

  1. 4.5.2020
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