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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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İyi ki 'dayım

İyi ki Sivasspor'dayım

Sivas'ın tecrübeli oyuncularından , kırmızı-beyazlı takıma gelerek doğru bir tercih yaptığını söyledi.

Sivas'ın tecrübeli oyuncularından , kırmızı-beyazlı takıma gelerek doğru bir tercih yaptığını söyledi. Match Pr'a konuşan 33 yaşındaki oyuncu, "'den ayrıldıktan sonra benimle özel olarak ilgilendi. İyi ki de gelmişim diyebilirim. Sonuç olarak şampiyonluğa oynayan bir kadronun bir parçasıyım. Başka takımlarda oynarken Sivas'a geldiğimizde zorlanıyorduk" ifadelerinin kullandı
  1. 6.5.2020
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