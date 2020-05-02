Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
02 Mayıs 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...

Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...

Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da oyuncu arayışları devam ederken Emre Kılınç ile birlikte Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediğini yıldız futbolcu için flaş bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferine dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

2 Mayıs 2020 Cumartesi 10:30 Güncelleme: 02.05.2020 10:31
Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglerin askıya alınmasının ardından gözünü yaz transfer dönemine çeviren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...

Gelecek sezon 30 yaş üstü birçok oyuncusuyla yollarını ayırarak takımı gençleştirmeyi planlayan Aslan, yerli rotasyonunu da genişletmek istiyor.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...

Bu doğrultuda Alpaslan Öztürk, Nazım Sangare, Mert Çetin, Enes Ünal, Okay Yokuşlu ve Mert Müldür gibi isimleri gündemine aldığı iddia edilen sarı-kırmızılıların transferde öncelik verdiği iki isimse Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş...

Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...

Cimbom'un sezon sonunda Sivasspor ile sözleşmeleri sona erecek olan iki futbolcuyla ön protokol imzaladığı iddia edilmişti.

Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...

"SALGIN NEDENİYLE TÜRKİYE'DE KALABİLİRİM"

25 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Planlarım içerisinde Avrupa'da oynamak da var. Türkiye'de oynadıktan sonra da bu olabilir, direkt de olabilir. Bu süreç geçtikten sonra bunu oturup konuşacağız. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye'de kalmayı düşünebilirim. Türkiye'de oynadıktan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünebilirim." ifadelerini kullanarak corona virüsü salgını sonrası Türkiye'de kalmaya sıcak baktığını dile getirmişti.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA