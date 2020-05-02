Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...

"SALGIN NEDENİYLE TÜRKİYE'DE KALABİLİRİM"

25 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Planlarım içerisinde Avrupa'da oynamak da var. Türkiye'de oynadıktan sonra da bu olabilir, direkt de olabilir. Bu süreç geçtikten sonra bunu oturup konuşacağız. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye'de kalmayı düşünebilirim. Türkiye'de oynadıktan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünebilirim." ifadelerini kullanarak corona virüsü salgını sonrası Türkiye'de kalmaya sıcak baktığını dile getirmişti.