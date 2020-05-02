Galatasaray'da flaş gelişme! Mert Hakan Yandaş ve teklif...
Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da oyuncu arayışları devam ederken Emre Kılınç ile birlikte Fatih Terim'in gözdeleri arasında yer alan Mert Hakan Yandaş ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılı yönetim, Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediğini yıldız futbolcu için flaş bir teklifte bulunmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş transferine dair tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
"SALGIN NEDENİYLE TÜRKİYE'DE KALABİLİRİM"
25 yaşındaki futbolcu da geçtiğimiz günlerde geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Planlarım içerisinde Avrupa'da oynamak da var. Türkiye'de oynadıktan sonra da bu olabilir, direkt de olabilir. Bu süreç geçtikten sonra bunu oturup konuşacağız. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye'de kalmayı düşünebilirim. Türkiye'de oynadıktan sonra Avrupa'ya gitmeyi düşünebilirim." ifadelerini kullanarak corona virüsü salgını sonrası Türkiye'de kalmaya sıcak baktığını dile getirmişti.