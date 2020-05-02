Mert Hakan Yandaş'tan transfer mesajı: Önce Türkiye

Sivasspor'un başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, kariyer hedefleriyle ilgili konuştu. Yiğido'yla kontratı sona erecek olan ve transferde adı birçok Avrupa takımı ve G.Saray'la geçen Mert Hakan, "Bu sezon kontratım bitiyor ve kritik bir karar vermek zorundayım. Ama dünya bu haldeyken kararımı ona göre vermek zorundayım. Çünkü futbol ekonomisi değişecek. Hangi ülkenin ne halde olacağını bilmiyoruz. Türkiye olarak iyi durumdayız. Türkiye'de kalmak daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki benim planlarım var. Planlarım içerisinde Avrupa'da oynamak da var. Türkiye'de oynadıktan sonra da bu olabilir, direkt de olabilir. Bu konuda ülkemiz çok sağlıklı durumda. O yüzden Türkiye'de kalmayı düşünebilirim" dedi.

HAYATIMIZIN DEĞERİNİ ANLADIK

Corona virüsü salgını sonrası nasıl bir ortam olacağı yönündeki görüşleri sorulan 26 yaşındaki maestro, şampiyonluk mesajı verdi. Yandaş, "Bir an önce inşallah bu süreci atlatırız. Eski hayata çok büyük bir özlem var. Hayatımızın ne kadar değerli olduğunu bu süreçte anladık. Ondan sonraki süreçte de zamanın kıymetini bileceğimizi düşünüyorum. İnşallah döndüğümüzde seyircili bir ortamla başlarız ama çok mümkün gözükmüyor. Temennim bu yönde. Sekiz haftayı sanki çok mutlu olmayarak oynamak zorunda kalacağız gibime geliyor. İnşallah her şey güzel olur ve o keyifte futbol oynarız ve sonunda şampiyonluğa biz ulaşırız" diye iddialı konuştu.

TEK HAYALİM A MİLLİ TAKIM

Bugüne kadar hiçbir kategoride Milli Takım forması giymediğini vurgulayan, Mert Hakan Yandaş, bu hasrete artık son vermek istediğini belirtti. Yandaş, "Bunun sebebini bilemem tabii ki. Bundan sonraki tek hayalim A Milli forma. Aday gösteriliyordum ama böyle bir süreç ortaya çıktı. Vardır her şerde bir hayır. İnşallah istediğim ve hayal ettiğim A Milli Takım formasına kavuşurum ve ülkem için hizmet ederim" temennisinde bulundu.