Fotomaç'ın konuğu olan Rıza Çalımbay'dan Emre Kılınç ve Mert Hakan açıklaması!

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı yapan Sivasspor'un başarılı hocası Rıza Çalımbay, gazetemiz Fotomaç'a özel açıklamalarda bulundu. Çalımbay; liglerin akıbetinden, Mert Hakan, Emre Kılınç ve Erdoğan Yeşilyurt'un transferine kadar çok çarpıcı konulara açıklık getirdi. Usta teknik adam Fotomaç aracılığıyla şunları söyledi: "Bir kere maçların oynanması için risk faktörünün olmaması lazım. Sıfır olması lazım. Çünkü futbol en temaslı oyundur. İkincisi futbolcuların yüzde 80-90'ı kesinlikle tedirgin, tesislere dahi gelmeyen oyuncular var antrenman için bir tek bizim değil. Diğer kulüpler de hepsinde var çoğu oynamak istemiyor. 3-4 vaka varken futbol iptal oldu. Vakalar varken futbol oynanması iyi bir şey değil."

8 MAÇ YENİ SEZONA HAZIRLIK OLSUN

Futbolcular psikolojik olarak kesinlikle hazır değil. En önemlisi de futbol bulaşma riski en fazla olan şey. Tükürük var, burnu silme var, sümkürme, ter var, kan var, mücadele var. Bazen tartışıyorsun ağızlarından salyalar akıyor. Çok iyi bir gidişat varken niye riskli bir ortama giriyoruz. En riskli futbol burada. Düşüncemi söyleyeyim; liglerde yeni sezon ağustosta başlıyor. Ağustosta yine ligi başlatsınlar. Kalan 8 maçla başlayalım ondan sonra da yeni sezonun ligine başlayalım. Bunların hepsini yeni sezona atmamız gerekiyor. Ligimiz zaten ağustosta başlıyor. Biz orada hazırlık maçları oynuyoruz 7-8 tane. Onları hazırlık maçı gibi düşünerek lig maçı oynayacağız. Ondan sonra da eylülde de ligleri başlatsınlar."

OYUNCU OYNAMAK İSTEMEYEBİLİR

"Oyuncular tedirgin tüm takımlardaki hepsini biliyorum. Psikolojik olarak iyi değiller. Öyle şeyler çıkacak ki oynamayacak oyuncu olacak. Veyahut da kırmızı kart görecek 3-4 maç dinlenecek oyuncu olacak. Ayağım sakat diyecek gelmeyecek. Hele hele deplasmanda yapıyorlarsa o en kötüsü. Deplasmanda nerde kalacaksın ne yapacaksın herkesin kafası çoluğunda çocuğunda olacak."



BİZİM GÖRÜŞÜMÜZÜ NEDEN ALMIYORLAR?

"TFF bizi bir araya getirmiyor, görüşümüzü hiç almıyorlar. 18 teknik direktörü çağıracak bir yere veya telekonferans yapacak. Biz oynatacağız, sıkıntıları biz yaşayacağız. Bizim fikrimiz alınmıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Sağlık Bakanlığı'nı Bilim Kurulu'nu rahat bıraksınlar. Çok iyi çalışıyorlar. Gündemlerine bir de futbolu sokmayalım. Futbol en riskli ortam. Futbol ağustosta da oynanır."

EN AVANTAJLI TAKIMLARDANIZ

"İyıye giden bir şeyin bozulmaması gerekiyor. Biz futboldan, mücadeleden kaçmak istemiyoruz. En avantajlı takımlardan bir tanesiyiz biz ligler devam ederse. Biz futbol oynamak istiyoruz. Ama bu ortamda en küçük bir risk varsa bile oynanmaması gerekir."



LİGLER BU HALİYLE TESCİL EDİLEBİLİR

"Ben liglerin bu haliyle tescil edilmesini isterim. Bu şampiyon olmuş, öbürü olamamış önemli değil önemli olan sağlık. Herkesin huzur içinde olması gerekiyor. Bu lig başlarsa tatsız, tuzsuz bir lig olacak. Seyircisiz oynanması herkesi etkiler hem de çok etkiler. Seyircisiz çok kötü maçlar oluyor. Ağustos ayında belki tamamen bitecek her şey. O zaman seyircili de oynama şansın var, her şey var. Futbol kadar temas oyunu yok bir de güreş de var."



EMRE VE MERT'İN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ

"İkisi gidebilir Emre Kılınç ile Mert Hakan. Her zaman söylüyoruz ligler devam ederse kalan 8 maçı oynayıp gidebilirler. İnşallah gittikleri yerde de çok başarılı olurlar. Onlar artık tutulmaz. Gitmeleri gerekiyor artık onların önünü açmamız lazım. Erdoğan kalabilir. Onu tutmaya çalışacağız."