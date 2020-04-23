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23 Nisan 2020, Perşembe
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Papp bahçede çalışıyor

Papp bahçede çalışıyor

Sıvasspor'un Rumen stoperi , evinin bahçesinde ve oyun parkında tek başına çalışmalarını sürdürüyor.

Sıvasspor'un Rumen stoperi , evinin bahçesinde ve oyun parkında tek başına çalışmalarını sürdürüyor. 30 yaşındaki oyuncu, sosyal medyadan koşu ve egzersiz hareketlerini paylaşmayı ihmal etmiyor.
  1. 23.4.2020
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