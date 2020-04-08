Sivasspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı projeye destek!

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Başkan Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına 100 bin lira destekte bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor kampanyaya 100 bin lira destekte bulundu. Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör Rıza Çalımbay, Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret ederek kampanyaya desteklerini iletti.

Kulübün sosyal medya hesabından ise "Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına 100 Bin TL katkıda bulundu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Vefa Sosyal Destek Kampanyasına da gıda kolisi desteği sağlayan kulübümüze teşekkür etti" ifadelerine yer verdi.