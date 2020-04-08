Sivasspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı projeye destek! - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
08 Nisan 2020, Çarşamba
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'dan Başkan 'ın başlattığı projeye destek!

Sivasspor'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı projeye destek!

Başkan 'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na 'dan önemli destek... Yiğidolar, yaptığı resmi açıklamada, kampanyaya 100 bin lira destekte bulunulduğunu açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup , Başkan Erdoğan öncülüğünde başlatılan 100 bin lira destekte bulundu.

Başkan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destekler devam ediyor.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor kampanyaya 100 bin lira destekte bulundu. Sivasspor Başkan Vekili Erdal Sarılar ve teknik direktör , 'ı makamında ziyaret ederek kampanyaya desteklerini iletti.

Kulübün sosyal medya hesabından ise "Yönetim kurulumuz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan #BizBizeYeterizTürkiyem kampanyasına 100 Bin TL katkıda bulundu. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Vefa Sosyal Destek Kampanyasına da gıda kolisi desteği sağlayan kulübümüze teşekkür etti" ifadelerine yer verdi.

  1. 08.04.2020
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