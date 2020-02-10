Sivas'tan flaş suç duyurusu! O hakem hakkında...

Sivasspor - Başakşehir maçında verdiği kararlar nedeniyle tartışılan hakem Halis Özkahya ve yardımcılarıyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sivas Barosu, maçın tüm hakemleriyle ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavclığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

SİVAS BAROSU'NDAN HALİS ÖZKAHYA İÇİN SUÇ DUYURUSU

Sivas Barosu, Sivasspor - Başakşehir maçındaki kararları nedeniyle Halis Özkahya, yan hakemler ve VAR/AVAR hakkında Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

RIZA ÇALIMBAY'DAN TEPKİ

"İlk yarıda iyi oynadığımız bölümlerde son paslarda biraz dikkat edebilseydik, rahatlıkla galip gelebileceğimiz bir maçtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bugün üzüldüğümüz şeylerden biri de bir kere bizim için VAR'a gidin. Türkiye'de en çok gol atan takımlardan birisiyiz ama bir tane bile penaltımız yok. Bir sürü penaltı pozisyonumuz var. Hakem arkadaşlarımız bir santim ile golümüzü yediler Çaykur Rizespor maçında. Bugün de gidip bakabilirdi VAR'a."

"Yolumuz çok uzun. Haftaya da çok kritik maçımız var. Öncesinde kupa maçımız var. Ardından Trabzon'da çok zor bir maç oynayacağız. İki takım için de önemli bir maç olacak. Tek hedefimiz oradan puan ya da puanlarla ayrılmak. Takımıma inanıyorum. Eksik arkadaşlarımız da gelebilirse daha alternatifli bir kadroyla gitmiş olacağız. Tek amacımız oradan iyi bir şekilde dönmek. Hakemler bizimle ilgili VAR'a gitmiyor. Bir gitseler belki görecekler. Biz mütevazi ve iyi bir takımız. Kimseyle işimiz gücümüz olmuyor. Bizim onlara saygı gösterdiğimiz gibi onların da bize saygı göstermelerini bekliyoruz. Hakem iyi bir maç yönetti ama o pozisyonda VAR'a gitseydi çok daha farklı bir şeyler çıkacaktı. Pes etmek yok. Sonuna kadar elimizden geleni yapacağız"