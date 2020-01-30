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30 Ocak 2020, Perşembe
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'da ayrılık! sezon sonuna kadar 'a kiralandı

Sivasspor'da ayrılık! Abdou Razack Traore sezon sonuna kadar Bursaspor'a kiralandı

lideri Demir Grup 'da transferin son günlerinde flaş bir ayrılık yaşandı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'nin sezon sonuna kadar 1. Lig takımı 'a kiralandığı bildirildi.

'de lider konumda bulunan Demir Grup 'da, ara transferin bitimine saatler kala sürpriz bir ayrılık gerçekleşti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol A takımı futbolcularımızdan , 2019-2020 sezonun sonuna kadar ´a kiralanmıştır" denildi.

31 yaşındaki Burkina Fasolu futbolcu, Türkiye'de Gaziantepspor, Karabükspor, Konyaspor ve Sivasspor gibi takımlarda forma giydi. Bu sezon kırmızı-beyazlı ekiple tüm kulvarlarda toplam 13 maça çıkan deneyimli forvet oyuncusu, bu karşılaşmalarda 2 gole imzasını atarken 2 de asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 30.01.2020
  2. Güncelleme: 30.01.2020 11:33
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