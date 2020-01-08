Sivasspor’un en istikrarlısı Caner Osmanpaşa - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
08 Ocak 2020, Çarşamba
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’un en istikrarlısı

Sivasspor’un en istikrarlısı Caner Osmanpaşa

Süper Lig’de 2019-2020 sezonunun ilk devresini 37 puanla zirvede tamamlayan DG ’da, ilk devrenin en istikrarlısı Trabzonlu defans oyuncusu oldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin ligde ve kupada oynadığı 19 maçın 19'unda forma giyen Osmanpaşa, oynadığı tüm karşılaşmalara ilk 11'de başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın kadroda vazgeçemediği isimler arasında yer almayı başaran , bu maçlarda bin 710 dakika sahada kaldı.
Caner Osmanpaşa'yı, 19 maçta bin 580 dakika sahada kalan kırmızı-beyazlı takımın Gabonlu futbolcusu takip etti. 27 yaşındaki oyuncu 17 kez ilk 11'de görev alırken, 3 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Yiğidolar'ın forvet oyuncusu ise 17 maçta bin 506 dakika süre alarak, üçüncü sıraya yerleşti.

Sivassporlu futbolcuların ligin ilk yarısında forma giydiği maç sayısı ve sahada kaldıkları süreler şöyle:

19 maç Caner Osmanpaşa - 1710 dakika
19 maç Aaron Appindangoye - 1580 dakika
17 maç Mustapha Yatabare - 1506 dakika
17 maç Mamadou Samassa - 1485 dakika
17 maç - 1472 dakika
18 maç Mert Hakan Yandaş - 1465 dakika
16 maç Marcelo Goiano - 1440 dakika
16 maç Emre Kılınç - 1425 dakika
14 maç Uğur Çiftçi - 1188 dakika
11 maç Fatih Aksoy - 939 dakika
17 maç - 924 dakika
19 maç Erdoğan Yeşilyurt - 869 dakika
12 maç - 800 dakika
19 maç - 707 dakika
14 maç Isaac Cofie - 648 dakika
11 maç Abdou Razack Traore - 507 dakika
8 maç Armin Djerlek - 283 dakika
9 maç Ali Şaşal Vural - 270 dakika
3 maç Paul Papp - 270 dakika
1 maç Barış Yardımcı - 90 dakika
2 maç Hugo Vieira - 89 dakika
3 maç Serhiy Rybalka - 72 dakika
1 maç Muammer Yıldırım - 46 dakika
2 maç Volkan Eğri - 29 dakika

  1. 08.01.2020
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