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08 Ocak 2020, Çarşamba
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Khalili beklemede

Khalili beklemede

İlk yarıyı zirvede bitiren , transferi için uğraş verdiği K.Paşa'dan konusunda sorun yaşıyor.

İlk yarıyı zirvede bitiren , transferi için uğraş verdiği K.Paşa'dan konusunda sorun yaşıyor. Başkan Vekili Erdal Sarılar, asıllı İsveçli orta sahayla anlaştıklarını ancak daha sonra yaşanan pürüzler nedeniyle beklemeye geçtiklerini, 2-3 gün içinde transferin netleşeceğini söyledi.

  1. 8.1.2020
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