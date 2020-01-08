Khalili beklemede

İlk yarıyı zirvede bitiren Sivasspor, transferi için uğraş verdiği K.Paşa'dan Abdul Khalili konusunda sorun yaşıyor. Başkan Vekili Erdal Sarılar, Filistin asıllı İsveçli orta sahayla anlaştıklarını ancak daha sonra yaşanan pürüzler nedeniyle beklemeye geçtiklerini, 2-3 gün içinde transferin netleşeceğini söyledi.