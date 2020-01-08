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08 Ocak 2020, Çarşamba
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“Gerekeni ’da da yapın”

“Gerekeni İstanbul’da da yapın”

 ve Başkan Yardımcısı , hakemlerden cesur olmalarını istedi.

ve Başkan Yardımcısı , hakemlerden cesur olmalarını istedi. Otyakmaz, "Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine bazen kendimizi kaptırıyoruz. Verdiğiniz kararlarla bazen işinizi zorlaştırıyorsunuz. ailesi olarak size güveniyoruz. Kulüp başkanları olarak sizden beklentimiz cesur olmanız, kimsenin etkisinde kalmamanız. Gerekeni Sivas'ta yapın, 'de yapın ama 'da da yapın. Cesur olun" ifadelerini kullandı.

  1. 8.1.2020
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