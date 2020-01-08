“Gerekeni İstanbul’da da yapın”

Sivas ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Mecnun Otyakmaz, hakemlerden cesur olmalarını istedi. Otyakmaz, "Hakemlere saldırmanın dayanılmaz hafifliğine bazen kendimizi kaptırıyoruz. Verdiğiniz kararlarla bazen işinizi zorlaştırıyorsunuz. Futbol ailesi olarak size güveniyoruz. Kulüp başkanları olarak sizden beklentimiz cesur olmanız, kimsenin etkisinde kalmamanız. Gerekeni Sivas'ta yapın, İzmir'de yapın ama İstanbul'da da yapın. Cesur olun" ifadelerini kullandı.