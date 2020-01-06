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06 Ocak 2020, Pazartesi
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Sivassporlu : bize çok şey kattı

Sivassporlu Uğur Çiftçi: Rıza hoca bize çok şey kattı

'de ilk yarıyı zirvede tamamlayan ’un tecrübeli ismi , “ bize çok şey kattı. Hiç oynamayan 2-3 arkadaşı oynatıp yeni gibi takıma kazandırdı. Bize tecrübesiyle çok şey kattı” dedi.

'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan , devre arası hazırlıklarına Antalya Belek'te devam ediyor. Yiğidolarda yapılan antrenman öncesinde tecrübeli futbolcu açıklamalarda bulundu. Kampın iyi geçeceğini belirten Çiftçi, "İyi hazırlanıp ikinci yarıya aynı şekilde devam etmek istiyoruz. Kimse bu başarıyı beklemiyordu. Biz iyi çalışmaya başladık, arkadaşlık ortamı iyi gelişti. Maç maç kazanınca üstüne koyarak devam ettik ve başarı geldi. Bu başarıyı önemli olan devam ettirmek. Biz de bunun bilincindeyiz, ona göre çalışıyoruz. Şu an bir şey başarmış değiliz. performansımızı daha da yukarı çıkararak daha başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

"İYİ FUTBOLCU HER ZAMAN İYİDİR"

Yabancı kuralı hakkında konuşan Çiftçi, "Yabancı-Türk diye bakmıyorum buna. İyi futbolcu her zaman iyidir. Sahada lisans oynamıyor. Sahada Türk olarak oynamamız da avantaj bizim için. Önemli olan arkadaşlık. Yabancı-Türk fark etmiyor" ifadelerini kullandı.

"RIZA HOCA BİZE ÇOK ŞEY KATTI"

Sivasspor'un durumu hakkında görüşlerini belirten 27 yaşındaki futbolcu, "Herkesin düşüncesi ligi yukarıda bitirmek. Kim istemez başarıyı? Bu başarı için elimizden geleni yapacağız. Sezon sonunu konuşmak için çok erken. Bizim niyetimiz yukarıda bitirmek. bize çok şey kattı. Hiç oynamayan 2-3 arkadaşı oynatıp yeni gibi takıma kazandırdı. Bize tecrübesiyle çok şey kattı. Çok iyi çalıştırdı bizi. Bu çalışmanın emeğinin karşılığını alıyoruz" şeklinde konuştu.

VAR sistemi ile ilgili soruya cevap veren Çiftçi, "VAR hakkında konuşmak istemiyorum. İnsan hata yapabiliyor" dedi.

"TARAFTARIMIZ BİZİ GELİP DESTEKLESİN"

Sivasspor taraftarına da mesaj gönderen Uğur Çiftçi, "Artan bir taraftar kitlemiz oldu. Bize çok iyi yansıyor, sahada itici güç oluyorlar. İnşallah ikinci yarı başarımızın yanında gelip bizi desteklerler" şeklinde konuştu.

  1. 06.01.2020
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