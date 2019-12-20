TFF’ye özel çağrı - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
20 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri TFF’ye özel çağrı

’ye özel çağrı

TFF’ye özel çağrı

Sivassporlu işitme engelli taraftar , çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının tarafından bloke edilmesi cezasının, kendisine de uygulanmasına tepki gösterdi.

Sivassporlu işitme engelli taraftar , çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kartlarının tarafından bloke edilmesi cezasının, kendisine de uygulanmasına tepki gösterdi. Cihan Biçer, "Babamın küfür etmesi imkansız. 'de birçok engelli vatandaşımız var. 'nin bu duruma bir önlem alması gerekiyor" diye TFF'ye çağrıda bulundu.
  1. 20.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TFF’ye özel çağrı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN