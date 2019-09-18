Süper Lig'in 5'inci haftasında kendi sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan Demir Grup Sivasspor, kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman düz koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra açma-germe hareketleri ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıklığı bulunan, Serhiy Rybalka katılmazken Armin Djekler takımdan ayrı çalıştı.

'TRABZONSPOR'U YENECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM'

Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor'un milli oyuncusu Emre Kılınç, Trabzon maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirterek, ''İlk 4 maçta 5 puan aldık. Bu kötü gibi gözüküyor ama fena bir istatistik değil. Oynadığımız rakiplere göre bizim için çok değerli bir 5 puan. Ligin zaten 2'nci sıradaki takımının 8 puanı var. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz ve çok iyi de bir oyun sergiliyoruz. İnşallah Trabzonspor maçında da aynı performansı gösterirsek içeride Trabzonspor'u yeneceğimizi düşünüyorum. Tüm çalışmalarımız da buna yönelik. Aklımızdaki tek düşünce kazanmak. İnşallah pazartesi günü de maçı kazanacağımızı düşünüyorum'' dedi.

Andorra maçında milli formayı giydiği için çok heyecanlı olduğunu belirten Kılınç, "İlk maçım ve içeride oynuyoruz. Çok kritik bir maçtı. Beraberlik bizim için kötü olacaktı. Belki de yıkılacaktık. İkinci maça konsantre olamayacaktık. Böyle bir maçta forma şansı bulmak benim için çok değerliydi. İnşallah sonraki maçlarda daha çok süre bulup elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" diye konuştu.