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08 Temmuz 2019, Pazartesi
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Sivasspor'da transfer

'de harekatı devam ediyor. Demir Grup , geçen sezon Akhisarspor forması giyen 'yı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüp, Akhisarspor'dan 'yı kadrosuna kattı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Caner Osmanpaşa ile kulüp başkanı 'ın 'daki ofisinde 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Stoper olarak görev yapan 31 yaşındaki Caner Osmanpaşa, daha önce Akçaabat Sebatspor, Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, ve Erciyesspor'da da forma giydi.

Açıklamada, "Caner Osmanpaşa'ya 'hoş geldin' der, Demir Grup forması altında başarılar dileriz." denildi.

  1. 08.07.2019
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