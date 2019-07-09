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09 Temmuz 2019, Salı
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Yeni stoper Caner

Yeni stoper Caner

Sivasspor, 5. transferine imza attı. Yiğido, Akhisar’dan ayrılan 31 yaşındaki ’yla 2 yıllık imza attı. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon 46 maçta boy gösterdi.

Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Akhisarda forma giyen ile 2 yıllık sözleme imzaladı. İmza töreni Başkanı 'ın 'daki ofisinde gerçekleşti. Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki Caner, ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, ve K.Erciyes formalarını giydi. Son 4 sezondur Ege ekibinin vazgeçilmez oyuncuları arasına giren tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon 46 karşılaşmada ter döktü. Yiğido, daha önce kaleciler Samassa, Muammer Yıldırım ile Appindangoye ve Goiano'yu renklerine bağlamıştı.

  1. 9.7.2019
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