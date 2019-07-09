Yeni stoper Caner

Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Akhisarda forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleme imzaladı. İmza töreni Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşti. Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki Caner, ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve K.Erciyes formalarını giydi. Son 4 sezondur Ege ekibinin vazgeçilmez oyuncuları arasına giren tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon 46 karşılaşmada ter döktü. Yiğido, daha önce kaleciler Samassa, Muammer Yıldırım ile Appindangoye ve Goiano'yu renklerine bağlamıştı.