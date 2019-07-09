Yeni stoper Caner
Sivasspor, 5. transferine imza attı. Yiğido, Akhisar’dan ayrılan 31 yaşındaki Caner Osmanpaşa’yla 2 yıllık imza attı. Tecrübeli savunmacı, geçen sezon 46 maçta boy gösterdi.
Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Akhisarda forma giyen Caner Osmanpaşa ile 2 yıllık sözleme imzaladı. İmza töreni Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın İstanbul'daki ofisinde gerçekleşti. Akçaabat Sebatspor altyapısında futbola başlayan 31 yaşındaki Caner, ardından Orduspor, Denizlispor, 1461 Trabzon, Trabzonspor ve K.Erciyes formalarını giydi. Son 4 sezondur Ege ekibinin vazgeçilmez oyuncuları arasına giren tecrübeli stoper, geçtiğimiz sezon 46 karşılaşmada ter döktü. Yiğido, daha önce kaleciler Samassa, Muammer Yıldırım ile Appindangoye ve Goiano'yu renklerine bağlamıştı.
- 9.7.2019
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Yok artık Celta
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Yorum
EMRE GS YA GELMELİ. EMRE MOR GS YA GELMELİ. İMPARATOR ONU ADAM EDER VEDE OYNATIR. GS DA BİR YETENEK KAZANIR
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Fenerbahçe'nin transferi sosyal medyadan açıklandı! Resmen... Son dakika haberleri
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zafer yaşasın rizespor kardeş klüp. teşekkürler rizespor..hayırlı uğurlu olsun.
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Resmi açıklama: Muriç transferinde anlaşma sağladık
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Mirzebey Caykurize-Fenerin kopiyasidir
Yeni stoper Caner haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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