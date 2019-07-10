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10 Temmuz 2019, Çarşamba
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'un Bolu kampı

Sivasspor'un Bolu kampı

ekiplerinden Demir Grup , hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idmana oyuncular, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynandı.

, yarın gerçekleştirilecek üç antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

  1. 10.07.2019
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