Sivasspor'un Bolu kampı

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma koşusuyla başlayan idmana oyuncular, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynandı.

Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek üç antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.