Sivasspor'un Bolu kampı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'nun Gerede ilçesinde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü.
Isınma koşusuyla başlayan idmana oyuncular, dayanıklılık ve kuvvet çalışmalarıyla devam etti. 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından yarım sahada çift kale maç oynandı.
Sivasspor, yarın gerçekleştirilecek üç antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
- 10.07.2019
- Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Topal'ın yeni adresi belli oldu!
- Galatasaray'ın transferini Drogba bitiriyor!
- Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: İşte Ersun Yanal'ın transfer edilmesini istediği isimler
- Ever Banega transferinde son dakika gelişmesi! Galatasaray...
- Deniz Türüç'ten transfer açıklaması! Fenerbahçe ve Galatasaray...
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
-
Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
-
Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Sivasspor'un Bolu kampı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.