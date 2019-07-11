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11 Temmuz 2019, Perşembe
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'a Portekizli maestro

Sivasspor'a Portekizli maestro

Transferin hızlı ekibi , aradığı maestroyu 'nde buldu. Yiğido, BAE’de ’den ’nun peşinde.

Transferin hızlı ekibi , aradığı maestroyu 'nde buldu. Şu ana kadar 5 yapan Yiğido, Portekizli 'yu radarına aldı. Geçtiğimiz yıllarda 'un da transferi için büyük uğraş verdiği 31 yaşındaki maestroyla ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde 'ye geleceği öğrenildi. Ribeiro, 'de oynadığı 12 maçta, 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Daha önce Portekiz'de Boavista, P.Ferreira ve S.Lisbon'da da oynadı.

KONE KAMPTA
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Dünkü antrenmana, izinden dönen Fildişi Sahilli yıldız forvet Arouna Kone de katıldı.

  1. 11.7.2019
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