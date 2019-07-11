Sivasspor'a Portekizli maestro

Transferin hızlı ekibi Sivasspor, aradığı maestroyu Birleşik Arap Emirlikleri'nde buldu. Şu ana kadar 5 transfer yapan Yiğido, Portekizli 10 numara Ruben Ribeiro'yu radarına aldı. Geçtiğimiz yıllarda Bursaspor'un da transferi için büyük uğraş verdiği 31 yaşındaki maestroyla ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Ribeiro, Al Ain'de oynadığı 12 maçta, 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Daha önce Portekiz'de Boavista, P.Ferreira ve S.Lisbon'da da oynadı.

KONE KAMPTA

Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Dünkü antrenmana, izinden dönen Fildişi Sahilli yıldız forvet Arouna Kone de katıldı.