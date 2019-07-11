Sivasspor'a Portekizli maestro
Transferin hızlı ekibi Sivasspor, aradığı maestroyu Birleşik Arap Emirlikleri'nde buldu. Yiğido, BAE’de Al Ain’den 10 numara Ruben Ribeiro’nun peşinde.
Transferin hızlı ekibi Sivasspor, aradığı maestroyu Birleşik Arap Emirlikleri'nde buldu. Şu ana kadar 5 transfer yapan Yiğido, Portekizli 10 numara Ruben Ribeiro'yu radarına aldı. Geçtiğimiz yıllarda Bursaspor'un da transferi için büyük uğraş verdiği 31 yaşındaki maestroyla ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ve Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Ribeiro, Al Ain'de oynadığı 12 maçta, 2 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koydu. Daha önce Portekiz'de Boavista, P.Ferreira ve S.Lisbon'da da oynadı.
KONE KAMPTA
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdürüyor. Dünkü antrenmana, izinden dönen Fildişi Sahilli yıldız forvet Arouna Kone de katıldı.
- 11.7.2019
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
gsgs cr. ronaldo ya karşı mesa mı oynayacak. takım kculmee mı gidiyor. fermnando daha iyidir.
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Galatasaray ve Sevilla anlaştı
Toplam 2
Yorum
mesa kimdir yaaa saçmalayaın mesa kimmiş ya. sevilla nın tarık çamdal ı nı bize kakalıyorlar. bize para lazım.5 mıl yon u veren fernando yu alır.
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Fenerbahçe'den Rizespor'a gidecek isimler belli oldu!
Toplam 2
Yorum
YALAN, GURUPÇU İŞİ SADECE BU İKİ İSME VERDİ RİZE MURİÇ İ. 3.5 MİLYON EURO YALAN
Sivasspor'a Portekizli maestro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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