Spor Toto Süper Lig'den haberler 06.06.2019

Spor Toto Süper Lig ekipleri 2019-2020 sezonu için çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'den haberleri fotomac.com.tr olarak sizler için derledik.



YENİ ÇALIŞTIRICI KONGRE SONRASI

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Sergen Yalçın ve Hamza Hamzaoğlu'nun adının geçtiği teknik direktör konusunda Ali Ravcı ile devam edeceklerini, ancak konunun 9 Haziran'daki kongrede netleşeceğini söyledi. Başkan Gevrek, "Ali Ravcı ile oturup konuşacağız ve kararı vereceğiz. 9 Haziran'da gerçekleşecek kongrede her şey netleşecek" ifadelerini kullandı.



EROL BULUT'TAN İDDİALI SÖZLER

Alanyaspor'a pazartesi günü 1 yıllık imza atacak olan Teknik Direktör Erol Bulut, TRT Spor'a iddialı konuştu. Geçen sezon özellikle evindeki maçlarda bileği zor bükülen takımın kalitesine vurgu yapan Bulut, "Amacımız Alanyaspor'u üst sıralara taşımak. Bu kadro kalitesine sahip bir takım" diye konuştu.



DENİZLİ'NİN GÖZÜ AKHİSARSPOR'DA

Denizlispor, transferde ligden düşen Akhisarspor'dan birçok isme kanca attı. Horoz'un altyapısından yetiştirdiği eski futbolcusu sol kanat Güray Vural'la söz kestiği öğrenilirken, orta saha Sissoko, sağ bek Zeki Yavru, stoper Caner Osmanpaşa, sağ kanat Barbosa da yeşil-siyahlıların listesinde bulunuyor. Ege ekibinin önümüzdeki günlerde imza şova başlaması bekleniyor.



GENÇLERE FORMA YOK!

Süper Lig'de geçen sezon gençler fazla şans bulamadı. 14 ekip, 21 yaş ve altında futbolcuları sahaya sürerken, 28 oyuncuyla son 5 yılda gençlerin en az süre aldığı sezon oldu. 2017-18'de 40 gencin şans bulduğu ligde 2016-2017'de 37, 2015-2016'da 47 ve 2014- 2015'te ise 43 genç oynadı.