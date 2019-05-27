Sivasspor'dan 4 futbolcu için veda mesajı
27 Mayıs 2019, Pazartesi
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'dan 4 futbolcu için veda mesajı

Sivasspor'dan 4 futbolcu için veda mesajı

ekiplerinden Demir Grup 'da, 'ta sözleşmeleri sona erecek 4 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Douglas Pereira dos Santos, David Braz, Delvin N'Dinga ve 'in sözleşmelerinin 'ta sona ereceği hatırlatıldı.

Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.

Douglas 32, Braz 31, N'Dinga 49 ve Muhammet Demir ise 38 maçta kırmızı-beyazlı formayı terletti. Muhammet Demir 5, Douglas, Braz ve N'Dinga 3'er kez gol sevinci yaşadı.

  1. 27.05.2019
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