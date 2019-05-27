Sivasspor'dan 4 futbolcu için veda mesajı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, 31 Mayıs'ta sözleşmeleri sona erecek 4 futbolcuya kulübe verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, Douglas Pereira dos Santos, David Braz, Delvin N'Dinga ve Muhammet Demir'in sözleşmelerinin 31 Mayıs'ta sona ereceği hatırlatıldı.
Her futbolcu için ayrı ayrı yapılan açıklamalarda, kulübe hizmetlerinden dolayı oyunculara teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dilendi.
Douglas 32, Braz 31, N'Dinga 49 ve Muhammet Demir ise 38 maçta kırmızı-beyazlı formayı terletti. Muhammet Demir 5, Douglas, Braz ve N'Dinga 3'er kez gol sevinci yaşadı.
- 27.05.2019
-
Trabzonspor için Loris Benito iddiası
Toplam 1
Yorum
mr61 John Ogu kesinlikle alınmalııı..... 2. vakame etkisi yapacak göreceksiniz, müthiş bir oyuncu..
-
Kagawa’dan veda mesajı
Toplam 1
Yorum
karakartal öncelkle kagawanın bonservisi alınmalıydı.yönetim büyük hata yapıyor.
-
Cepler şenlendi
Toplam 2
Yorum
destekliyoruz... kimse akıl vermesin eleştirmesin, yönetim ve teknik ekip mucizeler ortaya koyuyor..
Sivasspor'dan 4 futbolcu için veda mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.