Sivassporlu Diabate: "Fenerbahçe ile zorlu bir maç oynayacağız"
12 Mart 2019, Salı
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Sivassporlu Diabate: " ile zorlu bir maç oynayacağız"

Sivassporlu Diabate: "Fenerbahçe ile zorlu bir maç oynayacağız"

un başarılı isimlerinden , "Önümüzde büyük bir maç var. Zor bir maç olacak" dedi.

ekiplerinden ligin 26'ncı haftasında deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman koşu ile başladı. Futbolcular daha sonra ısınma hareketleri yaptı. Kondisyon hareketleri ile devam eden antrenman yarı saha çift kale maçla sona erdi. Antrenmana sakatlığı bulunan ile dinlendirilen David Braz katılmadı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor'un Fransız futbolcusu , önlerinde büyük bir maç olduğunu ve iyi hazırlandıklarını söyledi. Diabate, "Zor bir maç olacak ama içeride aldığımız galibiyetle devam etmeliyiz, bir seri yakalamalıyız. Bildiğiniz gibi Fenerbahçe maçından sonra milli takım arası geliyor. Bu maçı kazanıp, iyi dinlenip milli aradan sonra iyi bir Sivasspor olarak geri döneceğiz. İyi çalışıyoruz, bu hafta yoğun çalışmalar geçiriyoruz. Fenerbahçe'ye karşı iyi hazırlanıyoruz. Fenerbahçe maçını aynı diğer maçlar gibi görüyorum. O da zor bir maç olacak. Burada oynadığımız maçlar gibi, her zaman oynadığım gibi oynayacağım. Tabii ki Malatyaspor maçına başladığımız arzuyla Fenerbahçe maçına da başlarsak iyi sonuç alacağımızı düşünüyorum" dedi.

Geçen hafta Evkur maçında kaçırdığı pozisyonun sorulması üzerine ise Diabate, "Bir hayli düşünceli bir pozisyon oldu. Sonrasında da düşündüm zaten ne yapmayalım, stopere çalım mı atmalıydım, yoksa geçmemelimiydim diye. Ama artık kendime bu soruları sormayacağım, direkt vuracağım" ifadelerini kullandı.

  1. 12.03.2019
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