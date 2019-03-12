Fatih Aksoy: "Yukarıyı yakaladık, orayı bırakmamamız lazım"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un defans oyuncusu Fatih Aksoy, ligin üst sıralarında yer alabilmek için Fenerbahçe maçını kazanmak istediklerini söyledi.
Ligde Fenerbahçe ile 15 Mart Cuma günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, kaleci Tolgahan Acar antrenman öncesinde muhabirden mikrofonu isteyerek, takım arkadaşı Fatih Aksoy ile röportaj yaptı.
Tolgahan'ın, ligin 25. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a attığı golü sorması üzerine Fatih, karşılaşma öncesi ettiği duaların faydasını gördüğünü belirtti.
Karşılaşma öncesinde takım arkadaşı Uğur Çiftçi ile aralarında geçen diyaloğu da anlatan Fatih, "Uğur abiye, 'ilk maçım inşallah iyi oynarım ve golle süslerim' demiştim. Uğur abi de 'sen iyi oyna da golü boş ver' dedi. Bana karşı olan eleştirileri kapattığımı düşünüyorum." dedi.
Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Fatih, "Fenerbahçe'nin durumu biraz sıkıntılı ama bizim de galibiyete çok ihtiyacımız var. Yukarıyı yakaladık, orayı bırakmamamız lazım. İnşallah kazanırız." ifadelerini kullandı.
Fatih, kaleci Tolgahan'ın "Takımda en sevdiğin arkadaşın ben miyim?" şeklindeki sorusuna ise "Tabii ki defans oyuncusunun en sevdiği insan kalecidir." diye yanıtladı.
- 12.03.2019
-
Trabzonspor'da Nwakaeme farkı
Toplam 1
Yorum
baksoy Geç alınmış bir karar OLCAY neden bu kadar uzun süre takımdan uzak bırakıldı ?
-
Ünal Karaman'dan Yusuf Yazıcı'ya destek: 'Başın öne eğilmesin'
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat olan futbolcuları dinlendirip yedek kulübesinden birilerini sahaya sürmek daha iyi olmaz mı ? Amiri , İbanez neden alındı ?
-
'Fener kümeye' diye bağıran taraftarları Emre Belözoğlu susturdu
Toplam 1
Yorum
murat başakşehir taraftarı aynı tezahüratı başka takıma yapsa emre belezoğlu yine aynı tepkiyi gösterip taraftarı sustururmuydu acaba?
Fatih Aksoy: "Yukarıyı yakaladık, orayı bırakmamamız lazım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.