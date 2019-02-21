DG Sivasspor Antalyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
21 Şubat 2019, Perşembe
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DG Sivasspor maçı biletleri satışa sunuldu

DG Sivasspor Antalyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

ile arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.

'in 23.haftasında maçında 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda ile arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Maça gelmek isteyen taraftarlar biletleri Passolig'in internet sitesinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Tribünü önündeki kart gişelerinde alabilecek.

Bilet fiyatları şöyle:
"1'nci kategori (VIP) 54 TL, 2'nci kategori (Maraton) 22 TL, 3'üncü kategori (Kuzey Kale Arkası) 14,50 TL, 4'üncü kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 11 TL, misafir 14,50 TL."

  1. 21.2.2019 10:43
  2. Güncelleme: 21.2.2019 11:20
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