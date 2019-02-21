DG Sivasspor Antalyaspor maçı biletleri satışa sunuldu
Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadelenin biletleri satışa sunuldu.
Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında maçında 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Maça gelmek isteyen taraftarlar biletleri Passolig'in internet sitesinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü önündeki kart gişelerinde alabilecek.
Bilet fiyatları şöyle:
"1'nci kategori (VIP) 54 TL, 2'nci kategori (Maraton) 22 TL, 3'üncü kategori (Kuzey Kale Arkası) 14,50 TL, 4'üncü kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 11 TL, misafir 14,50 TL."
- 21.2.2019 10:43
- Güncelleme: 21.2.2019 11:20
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Yorum
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hagi10 tabi sen ali koçsun yaa senin üzerine laf söylenmez dimi. Herkesin hür idaresi var madem nihat özdemiri suçluyorsun saygı duyucaksın
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