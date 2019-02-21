DG Sivasspor Antalyaspor maçı biletleri satışa sunuldu

Spor Toto Süper Lig'in 23.haftasında maçında 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri satışa çıktı. Maça gelmek isteyen taraftarlar biletleri Passolig'in internet sitesinden ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkası Tribünü önündeki kart gişelerinde alabilecek.



Bilet fiyatları şöyle:

"1'nci kategori (VIP) 54 TL, 2'nci kategori (Maraton) 22 TL, 3'üncü kategori (Kuzey Kale Arkası) 14,50 TL, 4'üncü kategori (Osman Seçilmiş Güney Kale Arkası) 11 TL, misafir 14,50 TL."