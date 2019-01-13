Sivasspor Sepsi Sf. Gheorghe takımını 2-1 mağlup etti
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında Romanya'nın 1. Lig ekiplerinden Sepsi Sf. Gheorghe takımını 2-1 mağlup etti.
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, kamptaki son hazırlık maçında Romanya'nın 1. Lig ekiplerinden Sepsi Sf. Gheorghe takımını 2-1 mağlup etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan Sivasspor, mücadelenin ilk yarısını Serhiy Rybalka'nın attığı golle 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Sivas temsilcisi Douglas'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Sepsi Sf. Gheorghe takımının tek golü ise mücadelenin 90. dakikasında Mensah Joseph'den geldi.
Demir Grup Sivasspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Sivas ekibi, kamptaki ilk hazırlık maçında Partizani ile 1-1 berabere kalmıştı.
- 13.1.2019 19:34
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Fikret Orman: “Transfer yapıp yapmayacağımız süreç içerisinde belli olacak”
Toplam 1
Yorum
Bence Cok oyuncular Gitmesi lazim 4-5 Yeni Transfer Gelmesi lazim ama Bu gidiste 1 Isim gelecek 1-2 Oyuncu Gidecek Gibi Görünüyor !
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal Bu sevinçli ve neşeli tabloyu sezon sonunda görmek isterim
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Beşiktaş'ta keyifler yerinde
Toplam 3
Yorum
karakartal İhtiyaç olan bölgelere aranılan özelliklere sahip oyuncular alınırsa keyifler daha iyi olacak
Sivasspor Sepsi Sf. Gheorghe takımını 2-1 mağlup etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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