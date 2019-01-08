Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, futbolcuların taktiksel çalışmasıyla sona erdi.

Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın saat 15.00'te Arnavutluk ekibi Partizani ile yapacak.

HAKAN KELEŞ'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.

Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, Keleş'in doğum günü teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kutlandı.

Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Keleş, daha sonra tebrikleri kabul etti.

