Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın beşinci gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.
Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla koordinasyon ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman, futbolcuların taktiksel çalışmasıyla sona erdi.
Demir Grup Sivasspor, kamptaki ilk hazırlık maçını yarın saat 15.00'te Arnavutluk ekibi Partizani ile yapacak.
HAKAN KELEŞ'E DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, devre arası kampını Antalya'da sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte, teknik direktör Hakan Keleş için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi.
Takımın kamp yaptığı oteldeki organizasyonda, Keleş'in doğum günü teknik heyet ve futbolcuların katılımıyla kutlandı.
Doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Keleş, daha sonra tebrikleri kabul etti.
- 8.1.2019 23:03
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Boutaib’in yerine Larin
Toplam 1
Yorum
cio sa cok güzel olmuş baba
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Yeniden Savic!
Toplam 2
Yorum
arif onazi çok iyiydi yer zor dolar, takımı etkiler, hem defansif hem ofansif futbolcu..
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Galatasaray'da komando idmanı
Toplam 1
Yorum
GSGS ALAN VE MANGALA YI KESİN ALIN. YEDEK FORVET VE STOPERİ ADARETEN ALIN FARKETMEZ.
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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