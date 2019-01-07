Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları
07 Ocak 2019, Pazartesi
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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları

ekiplerinden devre arası çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ikinci yarı hazırlıkları için Antalya'da bulunan kırmızı-beyazlı ekip, kampın dördüncü gününü akşam antrenmanıyla tamamladı.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde şiddetli yağmur ve dolu altında gerçekleşen antrenmanda futbolcular koordinasyon, çabukluk ve sürat çalışması yaptı. İdmanda 4'e 2 dayanıklılık oyunlar oynayan kırmızı-beyazlı ekip, gol vuruşu ve yarı sahadaki çift kale maçla çalışmayı noktaladı.

yarın yapacağı çift antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürecek.

  1. 7.1.2019 21:21
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